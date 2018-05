Kogu minu lapsepõlve saatsid mind vanemate inimeste räägitud värvikad lood. Vahel olid need naljakad, vahel traagilised, aga igal juhul olid võetud otse elust. Olen hiljem mõelnud, et kõik lood kandsid elutarkust: kui tahad maailma muuta, siis muuda ennast. Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Kes teisele ütleb, see ise on. Kui tahad head suhtumist, tuleb ise heatahtlik olla (see ei tähenda ohvrimeelsust või pugemist!). Ära kunagi hinda inimest tema välimuse järgi – võid petta saada.