Veiko Lember selgitab, millised puudujäägid esinevad ettevõtjate riigireformiplaanis

Vast asutatud Riigireformi Sihtasutuse väljakäidud riigireformi ideed on avaliku halduse ja selle tuleviku temaatika taas üle (sotsiaal)meedia uudiskünnise tõstnud. See on hea. Nii riigireformi ettepanekud kui ka sellele järgnenud esialgsed reaktsioonid näitavad aga, et lihtsaid lahendusi on keeruline leida.

Laias laastus sõnastavad riigireformi idee autorid nelja suuremat murekohta: avaliku sektori vähene kohandumisvõime; tarbetu reguleerimise vohamine; vajadus parema võimude tasakaalustamise järele ning ametnikkonna paisumine, vajadus riiki ja riigi kulusid kokku tõmmata.

Paradoksaalsel kombel on just konkurentsi tekitamine keskkondadesse, kuhu see hästi ei sobi, üks peamisi tarbetute regulatsioonide tekkeallikaid.

Kahte esimest seisukohta on raske vastustada, sest seda sooviksime ilmselt kõik. Küsimuseks jääb, kuidas neid muresid lahendada. Ilmselgelt jääb paljudel juhtudel puudu ametnike ja juhtide kompetentsist, aga siis peaksimegi debateerima pigem avaliku teenistuse süsteemi olemuse ja tuleviku üle. Süüdistada liigse reguleerimise vohamises pelgalt ametnikkonda on liiga lihtne. Me ei ole täna lihtsalt vaevunud selle nähtuse sügavamatele tekkepõhjustele otsa vaatama.

Usaldamatuse taastootmine

Kui taastoodame pidevalt usaldamatust avaliku sektori suhtes, millest ka riigireformi lähtekohad näikse tõukuvat, siis on loogiline, et avalik sektor jääbki ühiskonnaga suhestudes kaitsepositsioonidele, kasutades selleks eelkõige formaalseid regulatsioone. Sama paralleeli võime tuua ka ärisektorist – kui tehingupartner on usaldusväärne, siis piisab kokkuleppe sõlmimiseks käesurumisest. Kui usaldust pole, on tulemuseks telliskivipaksune leping.

Paradoksaalsel kombel on just konkurentsi tekitamine keskkondadesse, kuhu see hästi ei sobi, üks peamisi tarbetute regulatsioonide tekkeallikaid. Nii näiteks kaalub täna Ühendkuningriik – maailma juhtiv erasektori juhtimismeetmete rakendaja avalikus sektoris – eraldi ameti loomist, mis reguleeriks üliõpilaste ja ülikoolide suhteid. See vajadus on tekkinud pärast seda, kui turupõhiste otsustusmehhanismide sisseviimine kõrgharidusse on toonud kaasa suure hulga soovimatuid tagajärgi.

Mäng numbritega ilma sisusse süvenemata

Kolmanda murekoha tõstatamisega on samuti üsna lihtne nõustuda. Kui tahame, et poliitiliste valikute tegemisel toimuks sisuline debatt rahvaesindajate osavõtul, siis on riigikogu analüütilise võimekuse suurendamine vältimatu. Kas väljapakutud esialgsed sammud seda ka suurendada aitavad, on edasise debati koht. Seda, kas riigikogu täidaks oma rolli paremini 101- või 70-liikmelisena, on ilmselt võimatu öelda. Siin näikse ettepaneku tuum olevat pigem muudele võimalikele muudatustele legitiimsuse «ostmine».

Palju problemaatilisem on küsimus ametnikkonna paisumisest ning väidetavalt vältimatust vajadusest riiki radikaalselt kokku tõmmata. Märten Kokk juba viitas sellele, et sisemajanduse kogutoodangul (SKT) põhinevas võrdluses kuulub Eesti pigem väiksema avaliku sektoriga Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriikide hulka ning SKT osakaalule tuginedes on pea võimatu väita, kas avalik sektor on toimiv või mitte.