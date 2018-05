Peeter Langovitsi tagasivaade: Saksamaa president Roman Herzog Eestis

Juhtus sageli, et varem täpselt paika pandud päevakavast leidis Meri võimalusi kõiki üllatada ootamatute kõrvalepõigetega. Meenusid paar aastat varem siin käinud Tšehhi ja Ungari presidendi seiklused vanalinnas, mis pakkusid turvameeskonnale palju närvipinget, kuid jäid külalistele hästi meelde. Üllatusteta ei möödunud ka see visiit.

Külaline majutati Pühavaimu tänavasse Park Consuli hotelli, kus visiidi teine päev algas Herzogi ja peaminister Mart Siimanni kohtumisega. Kell 10 jõudis Roman Herzog Lennart Meri saatel rahvusraamatukokku Saksamaa saatkonna ja Konrad Adenaueri Fondi toetusel korraldatud rahvusvahelisele konverentsile «750 aastat Lübecki linnaõiguse kehtima hakkamisest Tallinnas». Mõlemad esinesid ka kõnega. Herzog avaldas ettekandes «Läänemeri kui Euroopa sisemeri» lootust, et Läänemere regioonil on suur kasvupotentsiaal ja see rikastab Euroopat.

Kohtumisel pressiga kordas Meri oma tuntud mõttekäiku: «Eesti ei ole kunagi olnud väljaspool Euroopat. Meil on olnud traagiline aeg, kus Euroopa oli 50 aastat väljaspool Eestit». Peatuti ka Balti riikide Euroopa Liiduga liitumise võimalustel. Saksamaa pidas liitumist oluliseks ja toetas neid pürgimusi. Kui jutt läks kahe riigi vahelisele viisavabadusele, arvas Herzog, et selle kehtestamine pole probleem, kui meie idapiir on tõhusalt valvatud. Meri kiitis seepeale meie piirivalvet ja väitis, et piiri kaitse on meil kõrgel tasemel.