Tiina Kaukvere: miks ma olen rahuldamatu

Millegipärast on need küsimused väheolulised selle kõrval, kuidas ikkagi järgmist sammu edukalt võtta. Sellel on meie fookus. Mõne jaoks võivad need küsimused isegi naeruväärsed olla. Kas me oleme ikka asjadest õigesti aru saanud? Kas me oleme iseendast õigesti aru saanud? Milleks meile seda kõike üleüldse vaja on, mille nimel iga päev kogu hingest rabame? Millal viimati endalt neid küsimusi küsisite?

Kui mul on haigus, ent arsti välja kirjutatud tabletid ei aita, siis ma ei hakka neid endasse topeltkoguses kühveldama. Lähen ja teatan: ei aidanud, on vaja veel uurida. On vaja lahendus leida, et ma ei peaks selle tervisehädaga harjuma. Miks ei või siis seda hetke võtta, teades, et kaalul on midagi nii hindamatut nagu terve elutee, isegi kogu inimkonna rahulolu?

Kahjuks on igasugusest kahtlemisest saanud häbiasi. Hoopis edasipüüdlemine toob ühiskonna imetluse. Kõik otsivad lähedust kellegagi, keda edutatakse, kes ostab suurema ja ilusama kodu, uue auto, näeb hea välja ja on hea milleski, mida me silmaga näeme ja mõistame. Sellepärast kuulub meie jäägitu imetlus lauljatele, tantsijatele, näitlejatele, sportlastele. Nad lihtsalt peavad olema õnnelikud ja oskama elada. Mis saakski nende elus valesti olla? Neil peab olema olemas kõik see, mida meie, pealtvaatajad, nii väga ihaldame.

Seevastu, kui keegi oma ameti maha paneb ja tagasi kooli läheb või end sootuks töötuna arvele võtab, ei julge teised takka kiita. Samm tagasi paneb kõiki hoopis sinus kahtlema. Ja siis oled sa üksi see, kes peab endasse süstima, et see «samm tagasi» on ilmselt kõige suurem samm edasi, mida sa saad teadlikult elus võtta. Ükskõik, milline on selle tulemus ja isegi kui kõik selles kahtlevad. Sina oled see tegelik edasipüüdleja, kelle üle ühiskond võiks uhkust tunda.

Selle imetlustunde tekkimist takistab ühiskonda valitsev hirm tundmatuse ees. Sellepärast ollakse leppinud tuttava vaoga, mida on terve elu ühtmoodi küntud. Kas kündja on seejuures õnnelik või õnnetu, ei ole oluline. Kõige tähtsam on elus, et oleks olemas vana hea vagu, mida künda. Fookuses pole kündja, vaid vagu. Ja kõige hullem, mis kündja elus saaks juhtuda, oleks oma vaost ilmajäämine.

Sellepärast ümbritsevadki mind n-ö õiged arvamused, ilusad kehad, suured saavutused, targad inimesed ja nende kaunid asjad. Neis ja endas kahtlemise asemel tunnen sageli hoopis vajadust tõestada, et ma üleüldse sobin sellisesse seltskonda ja olen piisav.