Hiina on vastuoluline maa. Tea Danilov teeb ülevaate

Usku Hiina üha kestvasse kiiresse kasvu toidab tõsiasi, et Hiina on kõigile ohukuulutajatele juba kolm kümnendit pikka nina näidanud. Hiina-optimistid on kindlad, et riigis jätkub kuue protsendiline keskmine kasv, mis toob järgneval kahekümnel aastal kaasa dramaatilised muutused maailmakorras.

Hiinas valitsev autokraatia pole optimistide arvates nõrkus, vaid tugevus ning hoopis demokraatia on pidur, mis ei võimalda näiteks Indial või Brasiilial Hiina kasvutempoga sammu pidada. Pessimistlikumalt meelestatud eksperdid toovad samas välja halva ja üha halveneva keskkonnaseisundi, ebasoodsa demograafia, korruptsiooni, poliitilise ebastabiilsuse ja sõjaohu naaberriikidega.

Hiina on aastakümneid oma majandust üle stimuleerinud, hoides madalate toormehindade, protektsionismi ja muude meetmetega pinnal ebaefektiivseid riigifirmasid, kes toodavad selgelt liiga palju terast ja alumiiniumi. Aasia Arengupanga hinnangul tähendaks ülevõimsuste vähendamine 20 protsendi võrra 3,6 miljoni töökoha kadumist raua-, terase-, alumiiniumi-, söe- ja tsemenditööstuses, laevaehituses ja klaasitootmises, ehk 0,7 protsenti mittepõllumajanduslikest töökohtadest.

Olukorral on sarnaseid jooni Inglismaaga 1980ndate alguses, kui Margaret Thatcher murdis ametiühingute vastuseisu ja tulemuseks oli ulatuslik ebaefektiivsete kaevanduste sulgemine. Siiski selle erinevusega, et Hiina president sarnast teed ilmselt ei vali – Pekingile on tähtis regioonide toetus ja sotsiaalne stabiilsus. Ilmselt ostab Hiina valitsus sotsiaalset stabiilsust eri meetoditega ka edaspidi, kuid selge on, et ühiskondlik ebavõrdsus on Hiinas kasvamas.

2008. aastal alanud investeerimisbuum on viinud Hiina koguvõla üle 250 protsendi SKPst, mis on arenguriikide arvestuses pretsedenditu. Euroopa Komisjoni Poliitika- ja Strateegiakeskuse hinnangul ei saa jätkusuutmatult kõrged investeerimismäärad tuua kaasa püsivalt kõrget majanduskasvu.

Maailmapank on järeldanud, et ülikõrge investeeringute tase on põhjustanud tõsist ebaefektiivsust ning viimastel aastatel tehtud investeeringud on loonud poole vähem lisandväärtust kui suudeti luua 1990. aastatel. Lisaks on suur osa erasektori ja kohalike omavalitsuste laenudest seotud kinnisvaraga ning kinnisvaraturul valitseb kasvav ülepakkumine. Kuid tähele tuleb panna, et keskvalitsuse võlg ei ulatu üle 50 protsendi SKPst, mis on maailma riikide arvestuses tagasihoidlik.

Kuidas nähakse asju Hiinas?

Hiina poolt vaadatuna nähakse asju teisiti. Vestlusest Singapuri mõttekoja Centre for Strategic Futures juhi Lim Pei Shaniga, kes on mitmeid aastaid Hiinas õppinud, koorus nii mõndagi mõtlemapanevat. Hiinas käsitletakse liberaaldemokraatiat ajutise nähtusena, mis algas 1789. aastal ja on jõudmas loomuliku lõpuni. Noored hiinlased peavad kommunistlikku parteid iseenesestmõistetavaks, sest midagi muud pole nad oma elu jooksul kogenud. Protestivaimu neis pole ning tõele au andes on see ka mõistetav – on ju just kommunistlik partei toonud Hiina tagasi maailmaareenile.