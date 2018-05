Priit Adler: kus on innovatsioon ja mitu korda samanimelist jalgratast võib paari aasta jooksul leiutada?

NutiAkadeemia tegevusi kajastati järgneva kolme aasta jooksul uudistes, seminaridel, töötubades, perepäevadel, praktikumidel, messidel ja aastaraamatutes, märgiti ära Tallinna linnavalitsuse protokollis. Tänaseks on tervelt kolm aastat NutiAkadeemia täiendkoolituse läbinud inimestele tunnistusi välja antud.

Mida tähendab innovatiivne?

Näiteks SK ID Solutions AS (www.id.ee) on avaldanud 14. märts 2018 oma kodulehel uudise: «10. märtsil sai Tallinnas hoo sisse üle-eestiline koolitus- ja nõustamisprojekt NutiAkadeemia, mille raames õpetatakse inimesi turvaliselt kasutama nutiseadmeid, tutvustatakse Mobiil-ID ja Smart-ID võimalusi ning e-teenuseid, mis muudavad elu lihtsamaks ja mugavamaks. Ühtlasi on võimalik oma teadmised nutitestis proovile panna! Nutiakadeemia projekti viivad läbi Vaata Maailma SA, Swedbank Eesti, SEB, Telia, Elisa, ja SK ID Solutions.»