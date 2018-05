Ene Pajula veste: kui mammi usuks vandenõusid, siis oleks ta ammu surnud

Tegelikult ütlevad arstid, et iga kord, kui see teema avalikkuses tõstatub, siis tuleb keeldujaid pigem juurde, mitte ei jää vähemaks. Nii et sellest rääkimine ei pruugi olla üldse hea mõte. Aga mida siis teha? Praegused noored lapsevanemad on elanud õnnelikul ajal, neil pole isiklikku epideemiakogemust. Oodata seni, kui mõni taud lahti läheb? Et elu teeb puust ja punaseks, mis juhtub siis, kui me endid taudide eest ei kaitse?