EKI keelekool: mida me usume?

Uskuma on kõigepealt muidugi sõna, millega saame iseloomustada oma tõekspidamisi või nende puudumist. Me usume või ei usu jumalasse või jumalat, armastusse või armastust, horoskoopidesse või horoskoope. Selles tähenduses ei ole uskuma-sõnal eesti keeles sünonüüme ja tähendust tuleb pikemalt seletada, näiteks ütleb seletav sõnaraamat, et uskuma on ’kellegi või millegi olemasolu ja mõjujõudu kindlaks või võimalikuks pidama, ilma et seda tõestatud oleks’. Ülejäänud tähendustes on sünonüümid, sisult sageli ühemõttelisemad, täiesti olemas: uskuma kui veendunud olema (usun, et mul on õigus) või lootma (usun, et mind märgatakse), uskuma kui arvama (usun, et olen tark) või oletama (usun, et võidan).

Aprilli keskel oli lugeda ja kuulda uudist, et kolme ülikooli esindajad on kokku saanud ja arutanud, kuidas toimiks ülikoolide ja tselluloositehast rajada sooviva ettevõtte koostöö. Muu hulgas anti teada: Tartu ülikooli rektorikandidaadid usuvad, et nende ülikool peaks sügisel sõlmitud kokkuleppest taanduma.

Kas toonased rektorikandidaadid olid veendunud, et tselluloosileppest tuleks taganeda, või nad ainult arvasid seda? Uskuma-sõna meile siin päris kindlat vastust ei anna. Samasugust tõlgendusruumi pakuvad mitmed pealkirjad ajalehtedest: Rallisõitja usub, et jõuab võistlusel pjedestaalikohale. – arvab? Laulja usub, et närv peab lauluvõistlusel vastu. – loodab? Peaminister usub, et ÜROs oma peaga hääletamine ei kahjusta suhteid USAga. – on veendunud? Teadlane usub, et dopingusüüdistusi tuleb veel. – oletab?

Kust see tuleb, et keegi enam midagi ei arva, oleta ega looda, vaid kõik aina usuvad? Kas mõjutab inglise keel, kus sõna believe võib käia nii uskumise kui ka arvamise kohta? Nagu eespool nägime, on eesti uskuma-sõnal endalgi mitu tähendust, kuid see, et me muudele, täpsematele sõnadele järjest enam uskumist eelistame, võib küll olla ka võõras mõju.