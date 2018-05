Ahto Lobjakas: «riigireformijatest» ettevõtjate manifest on puhas potjomkinlus

Potjomkinlik manifest

Noogutus poliitilisema protestipotentsiaali suunas

Ettevõtjate tegelike motiivideni jõuame seal, kus öeldakse, et «mittetootlikud» avalikud kulutused on lähenemas ettevõtjate taluvuspiirile, kes neid rahastama peavad. Selles lauses on sügav iroonia, arvestades, et Eestis puudub de facto ettevõtte tulumaks.

See on põhjus, miks keskkonda (looduse mõttes) on mainitud vaid möödaminnes ja sulgudes, naisi on 28 seas vaid üks ning venelased loetakse küll Eesti 1,3 miljoni elaniku sisse, aga riigi peamiseks eesmärgiks öeldakse eestlaste rahvuskultuuri hoidmine. Ja miks suur osa manifestist on poliitiliselt teostamatu. See on ilmselt noogutus poliitilisema protestipotentsiaali suunas, mida võidakse rahastada.