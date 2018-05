Liisa Pakosta: emasid võib usaldada küll

Kuskil sünnib selle võrra veidi rohkem, ja see võib mõnel inimesel närvi mustaks ajada küll. Lähiaastatel tekitab survet seegi, et maailma rahvastik tõuseb 11 miljardini (täiskasvanute arvu suurenemise tõttu), ning kuna tõuseb ka veetase, siis peab päris mitu inimest endale uue elukoha otsima.

Aga on vägagi põhjendatud püsida teemas – kes on süüdi selles, et keskmine Eesti mees ja Eesti naine peavad oma elupäevad lõpetama nii, et neil on vähem lapsi, kui nad keskmiselt ise tahtsid. Keegi või miski peab ju selles süüdi olema, kui inimesed ei saa seda, mida nad tahavad?

Mida tuleks muuta?

Roslingki toob välja inimestel esineva süüdistamisinstinkti, mis on paraku täiuslikult tulutu. Kui midagi on valesti, siis pole kunagi põhjust süüdistada ühte inimest või mingi tunnuse alusel ühte rühma inimesi (à la miks eesti naine ei sünnita). Asjad võivad küll halvasti minna ka siis, kui keegi sellele otseselt kaasa ei aita. Tõpra tuvastamine lõpetab ka tegelike lahenduste otsimise.

Kasu annab üksnes aru saamine, miks konkreetne olukord on just selliseks kujunenud. Millised asjaolud on tulemust mõjutanud? Ning jah, reeglina on neid asjaolusid mitu. Mis on süsteemis või ühiskonna struktuurses käitumises valesti, mida tuleks muuta? Ainult siis saab mure lahendatud, kestvalt parandatud.

Hannaliis Jaadla tõi oma mulluses doktoritöös välja, et puhas joogivesi oli 19. sajandi Tartus imiku ellujäämise kõige suurema mõjuga tegur. See on näide struktuursest probleemist, kus otseselt keegi süüdi pole, aga süsteemi muutmine – kasvõi puhtast looduslikust veekogust vee toomine, rääkimata puhta veega veevärgist, aitas täiskasvuikka jõudvate laste arvu oluliselt kasvatada.

Mis on kaasajal need struktuursed probleemid, et Eesti rahva kestmisel on kogu aeg neljandik puudu? Süsteemsed hädad tulevad välja uuringutest, neid meil eriti pole. Midagi leiab ka inimeste küsitlustest, ent sageli sõltub vastus sellest, mida ja kuidas täpselt küsitakse. Teame, et probleemimustrit moodustavad näiteks puuduv partner, erinev haridustase, hirm ühiskondliku tõrjutuse ja töölkäimise võimaluste ahenemise, samuti vaesuse ees.

Ebavõrdsed võimalused

Paljud nendest põhjustest on seotud ebavõrdsusega võimalustes. Hea on see, et paljud asjad on läinud paremaks. Halb on see, et lapsevanemate tõrjumine (töölt, koolist, ujulast, ühistranspordist jne) on endiselt paljude jaoks reaalsus. Piirangud ja takistused, mida nimetatakse takistusena soovitud lapse sünnile, on suuresti kõrvaldatavad võrdsemate võimalustega.

Bill ja Melinda Gates ja väga paljud teised investeerivad võrdsematesse võimalustesse – maailma vaeseima osa harimisse ja jõukamaks saamisse, mille kaasmõjuks on vähem sündivaid lapsi, aga ka väiksem laste suremus ehk kokkuvõttes elanike arvu lõpuks samaks jäämine.