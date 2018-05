Liisa Oviir: seksuaalne ahistamine on olnud süütegu vaid kümme kuud

Napp aasta tagasi oli ühiskonnas üleval diskussioon, kas Istanbuli konventsiooni kiiluvees tuleks karistusseadustikus reguleerida ka seksuaalne ahistamine. ÜRO oli selleks ajaks andnud soovituse, et seksuaalne ahistamine ehk siis mis tahes seksuaalse alatooniga soovimatuks peetav verbaalne või füüsiline käitumine, mille eesmärk või tagajärg on isiku väärikuse riivamine, eriti aga hirmutava, vaenuliku, heidutava, alandava või ründava õhustiku tekitamine, peaks olema kriminaliseeritud.

Justiitsminister, mitu õigusloomega tegelevat ametnikku ja ka mõned õiguskaitsjad arvasid seevastu, et sisuliselt on seksuaalset ahistamist hõlmav koosseis erinevatesse normidesse peidetuna juba olemas ning probleemi ei ole ja et ülereguleerimisega pole mõtet tegeleda. Avalikkuses arutati, kuidas sellist tegu tõendada ja kas sõna sõna vastu olukorras on tõendamine üldse võimalik. Kõlas emotsionaalseid hüüatusi, et nüüd keelatakse ära ka omavaheline flirt ja kuramaaž.

Uuringud kõnelevad selget keelt, et probleem on olemas – üleeuroopaline uuring (FRA 2014) tõi välja, et vähemalt ühte kehalise seksuaalse ahistamisena käsitletavat situatsiooni on elu jooksul kogenud 30 protsenti üle 15-aastastest Eesti naistest. Iga kolmas naine! Sina, mina, tema?

Seksuaalne ahistamine on tegu, millel on selged tagajärjed kannatanu tervisele, tema töö- ja eraelule. See võib sõltuvalt kogemuse tõsidusest ja kestvusest mõjutada inimese elu pikalt, isegi aastaid. Peale esialgse šoki taandumist tabab kannatanut sageli eitus, häbi, hirm ja isoleerituse tunne. Kannatanud on öelnud, et pärast juhtunut tundsid nad, nagu oleks neilt midagi olulist röövitud, neid koheldi objektina, neil puudus kontroll oma keha ja tegelikult iseenda üle. Ja see abituse tunne võib neid saata ja mõjutada aastakümneid.

Ohtralt kirgi kütnud Igor Mangi juhtumi puhul on esile toodud, et oma loo rääkisid ka need naised, kel toimus negatiivne kokkupuude ahistajaga eelmise sajandi lõpukümnenditel. See näitab, et juhtunu on inimesel endiselt hingel. Ja mis on hingel, see mõjutab.

Möödunud aasta 6. juulil lisandus karistusseadustikku seksuaalse ahistamise väärteokoosseis. See sai kirja kui teise inimese tahtevastane ja inimväärikust alandav kehaline seksuaalse iseloomuga tahtlik tegevus. Ainuüksi esimese kuuga esitati politseile seksuaalse ahistamise kohta pea 50 avaldust ja kuue kuuga jõuti süüdimõistva otsuseni 20 juhul.

Suurem osa ahistamistest pandi toime avalikes kohtades – tänaval, poes, bussis ja spordirajal, aga ka töökohas ja arstikabinetis. Noorim ahistaja oli 22-, vanim 79-aastane. Kõikidel otsuseni jõutud juhtudel oli ahistajaks mees ja kannatanuks naine, paaril korral alaealine tüdruk.