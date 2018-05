Tarmo Pikner: Punamütsikese enesetapjaliku eksperimendi kuulsusetu lõpp

Karm reaalsus näitas, et Toompea pole kiigeplats, kus külaseltsi asju ajada. Külasimmanit peetakse enamasti jaanilõkke ääres ja seal aetakse ka külaelu asjad korda.

Muidugi – sidusas ühiskonnas ei sobi poliitilisel eliidil külaseltside muresid ignoreerida ja üha enam räägitakse kaasamisest. Ometigi on meil kodukootud rahvaliikumise külmutamise näide omast käest võtta, kui jääkeldri liikumine ei jõudnud Kadrioru väravatest väljagi.

Ei jäänudki Talvikul muud üle, kui katta oma kukal punase mütsikesega ja minna sellega Toompea koridoridesse kartellipoliitikuid ärritama.

Kujutan ette, et Indrek Tarand viiks ka kommunistliku partei riigikokku (kui seda keegi peaks soovima).

Punamüts oli küll eristavaks brändiks põhjaranniku kogukonnamõtteviisi esindades, kuid riigikogulastest kartellipoliitikud ei ole lasknud end eksitada – riigikogu pole see kogukond, kes Talviku mõtteid jagama hakkaks.

Sellest on muidugi kahju, sest tulihingelisemat korruptsiooni vastu võitlejat kui Talvik on raske leida. Ilmselt oleks võitlus tulemuslikum, kui valida kohasemad võitlusvahendid ja sobivam võitlusareen. Ja üldsegi poleks paha, kui Talviku viimane tarkus osutuks tõeks – vana ülesehitusega parteide aeg hakkab läbi saama.

Lingvistilised segapudrukapsad

Talvik alustab iga intervjuud sõnumiga, et tema ei taha poliitilisi parteisid, vaid tahab poliitilisi liikumisi. Tehes kõige lihtsama lingvistilise analüüsi, näeme, et nime Vabaerakond vastu pole tal midagi, mis tähendab, et sõnal «erakond» poleks nagu viga midagi. Teisalt, pole Talvikul midagi ka sõna «poliitiline» vastu, kuna soovib justnimelt esindada poliitilist liikumist.

Niisiis – ainuke häda, mis teda segab, on sõna «partei.» Sellest võib ka aru saada, kuna nõukaajal kasvanud inimestele seondub see sõna paratamatult tol ajal võimutsenud kommunistliku parteiga. Seega, poliitiline liikumine Vabaerakond peaks Talviku lingvistilist mõttekäiku igati rahuldama – tema aga astus sellest liikumisest välja. Saa siis asjast aru!?

Nüüd aga ei teata kiigeplatsidel Vabaerakonnast mõhkugi ja käiakse valimiskünnise taha käpuli.

Dilemma on selles, et riigikorralduslikult ei pääse me parteidest kuhugi, olgu nad kasvõi ümber nimetatud erakondadeks või liikumisteks. Makronismi võidukäigu kuulutajad küll hõiskavad, kuid Emmanuel Macron on vaid järjekordne Pariisi kommuuni barrikaadidele kutsuja ja Angela Merkel tervitab teda ikkagi kui prantslaste esiparteilast.

Kõik kaunis veel ees: Vabaerakonna asutamiskoosolekul 20. septembril 2014 valiti erakonna esimeheks Andres Herkel. FOTO: Tairo Lutter / Postimees

Herkel teisele ringile

Andres Herkeli taasvalimisega Vabaerakonna esimeheks algas teine spiraal karikakramängus. Paraku, see spiraal saab viia vaid allakäigule. Päev enne esimeheks valimist tuli Herkel välja sooviga saada makronismi maaletoojaks (kuigi sellelaadseid ilminguid on külge poogitud ka Kaja Kallasele ja liikumisele Eesti 200). Siinkohal oleks kohane märkida, et Macronil on midagi, mida suurel osal poliitikutest ei ole – karisma.