Peeter Vihma: kokkulepe põletavaimal teemal

Eestis ei ole palju neid valdkondi, kus poliitika põhialused on vastu võetud. Kehtivate põhialuste – näiteks kliimapoliitika, julgeolekupoliitika, kultuuripoliitika – puhul on ilmne, et sarnaselt rahvastikupoliitikaga on tegemist ühiskonna seisukohalt oluliste ja komplekssete valdkondadega.