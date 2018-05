Hanno Pevkur: kodakondsus on kodaniku ja riigi lojaalsussuhe

Kui keegi on saanud riigilt eriliste teenete eest kodakondsuse ja pöördub siis riigi vastu ega ole riigile lojaalne, on loomulik, et riigil peab olema võimalik reageerida, kirjutab riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni aseesimees Hanno Pevkur (Reformierakond).