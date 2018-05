Juhtkiri: idealistide erakonna viimane õlekõrs

Tõsi, Herkel on kord juba vaatlejatele võimatuna paistnu võimalikuks teinud. Eestis polnud enne Vabaerakonda pretsedenti, kus ühes erakonnas pettunud juhtpoliitik suutnuks asutada uue eduka poliitilise jõu, ning kaheldi, kas Herkel ikka on piisavalt jõuline tegija. Kahtlustest hoolimata viis endine isamaalane Vabaerakonna 2015. aasta kevadel riigikokku. Toona aitas uudsuse võlu ja ühiskondlikud meeleolud: kodanikuühiskonna ärkamine, vastandumine neljale suurele erakonnale – Reformierakonnale, Keskerakonnale, IRLile ja SDE-le.

Vabaerakonnal on olnud nähtav panus ühiskonda. Tänu nende väärtusruumile on meil rohkem kodanikualgatusi ning avalikkuse ees tuulutatud umbseid korruptsiooniriskiga riigitube. Võimalik, et just tänu vabakonna poliitilisele survele tehakse mitmetes omavalitsustes kaasavaid eelarveid.