Mangi tumedam pool

Igor Mang (68) on huvitav juhtum, kuna ta kätkeb endas mõlemat poolt. Ta riputab suurema vaevata hamstrikestele lapšaad kõrva külge. Kuid Mangil on ka tumedam pool.

Mis on maniaki meditsiiniline definitsioon? See on inimene, kes ei saa rahuldust tavalistest seksuaalsuhetest. Vaja on naist alandada. Mang ongi maniakk-light: kedagi ära ei tapnud, lihtsalt alandas. Sai erutuse sellestki, et sai tüdrukule oma higise käe jalge vahele toppida.