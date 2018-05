Riigikontrolör Janar Holm: igaühel peab olema võimalik aru saada, kust raha tuleb, millele see kulub ja miks

Siin peab riigikontroll alustama iseendast: meie soovitused peavad olema suunatud sellele, et igasuguseid mõttetuid regulatsioone, aruandeid ja tarbetut tööd jääks vähemaks, mitte ei tuleks juurde. Riigikontrolli tööd peab saama kasutada selleks, et meie igapäevaelu oleks võimalikult sujuv – et riik ja omavalitsus toimiks taustal nii, et inimestel poleks lakkamatult vajadust ise asju ajada.