Sadama börsile viija

Ehkki Tallinna Sadama aktsiate avalikust esmaemissioonist aeg-ajalt ikka räägiti, ei usutud, et see juhtub. Moodustas ju valitsuse tol ajal Reformierakonna juhitud koalitsioon, kes oli Eesti Energia börsile mineku 2010. aastal juba põhja lasknud. Polnud mingeid märke, et seda parempoolseks nimetatavat erakonda kohalik kapitaliturg huvitab. Pigem vastupidi.