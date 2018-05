Postimees 1938. aastal: rahvuskoondis uueneud Kadrioru staadionil

Eesti rahvusmeeskonna koosseis prantslaste vastu peaks olema momendi parim. Ainult paar meest (Sillak, Kass) on võetud meeskonda vana kuulsuse pärast, ilma, et nad tänavu oma võimeid oleksid näidata suutnud.

Pühapäeval selgub siis, kuivõrd teiste kõrval need 2 veteraani on kõlblikud rahvusmeeskonna jaoks. Üldiselt on arvata, et maavõistluseks Norra vastu Eesti rahvusmeeskonna koosseisu, võrreld. homsega, märkimisväärselt ei muudeta.