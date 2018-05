Kaarel Tarand: IRLi maailmavaatelised põhialused on täis ebaselgust, vastuolusid ja muid hädasid

Kõva usk ja sunnismaisus

IRLi maailmavaadet põhiseadusega võrreldes leiab veel mõndagi tähenduslikku (kui see ei juhtunud kogemata). Põhiseaduse sissejuhatuses on kirjas, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õigusele ja õiglusele. IRLi põhialused aga määravad Eesti elu aluseks neist vaid kaks ja jätavad õigluse inimväärikuse osana nimetamata. Loosungina võiks see tees siis kõlada: «Isamaalt saate õiglust sama palju kui sokult piima!»

Just õigluse unustamine võimaldas IRLil põhimõttes nr 5 kuulutada, et «abielu mehe ja naise vahel peab olema põhiseaduse kaitse all». See vähemusi (ja on eraldi küsimus, kas õiglaselt või mitte) diskrimineeriv mõte, mida siis riigi põhiseaduse jõuga kehtestada tahetakse, ei takista IRLi aga näiteks majanduses (punkt 7) end nimetamast «minimaalse riikliku reguleerimise» eestvõitlejaks.

Kui väärtuseks on minimaalne reguleerimine ja iga üksiku kodaniku isikliku vabaduse ja vastutuse maksimeerimine, siis võiks olla järjekindel. Kas ei peaks abielu kui praktilist ja majanduslikku lepingulist suhet reguleerima nii vähe kui võimalik ning jätma kodanike enda otsustada, kellega ja kuidas oma elus vastastikuse abi suhtes olla?

Et IRLi põhiväärtuseks on usk, siis see mõistagi välistab teaduse ja teadmiste kui väärtuse rõhutamise. Teadust punktis 9 küll nimetatakse, kuid mitte ühiskonnakorralduse vundamendikivina. Teaduse edendamise põhieesmärk on eesti keele säilitamine kultuurkeelena.

Kõva usk ja madalad maksud regioone ei rahvasta, kui just IRL oma põhimõtteid ei täienda põhiseaduslikku sunnismaisust sätestava punktiga.

Teiseks võivad teaduspõhised tehnoloogilised lahendused aidata kaasa Eesti majandusedule. See vaateviis ei ole üllatav, sest kogu Eesti poliitilise klassi jaoks on teadus muutunud rakendusuuringute täpseks sünonüümiks ja kõik muu, mida teadlased soovivad teha, on pigem hõlpelu iha ja parasiitlus tööinimese turjal.

Ja lõpetuseks, nagu ikka, minnakse põhialustes täielikult rappa «regionaalpoliitikaga». Punktis 12 on kirjas: «Eesti tasakaalustatud regionaalse arengu jaoks on oluline ettevõtlus, kaasaegne taristu, tugevad kohalikud omavalitsused ja avalike teenuste kättesaadavus.» Oluline küll, aga inimesed on meil teatavasti oma elukohavalikul vabad ning kolivad sinna, kus on rohkem tööd ja lõbu. Ei ole teist teed vähematraktiivsete piirkondade ehk regioonide hingeshoidmiseks kui aina suurem riiklik sekkumine ja maksuraha ulatuslikum ümberjagamine ehk leppimatu võitlus vabaturumajanduse loomulike viljadega.