Õpetajate Lehes sel reedel: elukogenud tudengid annavad verinoortele silmad ette

Talgupäev unistuste kodu õuel

Tartu Herbert Masingu kool tegi talgupäeva Raadil Kasarmu tänavas asuvat platsil, südames lootus, et just sinna kerkib lähitulevikus uus koolimaja.

Puhkus maal ja looduses on turismis tugevad suunad

Haapsalu kutsehariduskeskus (HKHK) on turismihariduse esinduskool, kus õpetatakse tulevasi loodusgiide. Loodusturism on popp eriala nii kutse- kui ka kõrgkoolis. See muutub ja uueneb pidevalt. Üheks uuenduseks on järgmisel nädalal Haapsalus toimuv õppijate algatatud Läänemaa loodusfestival.