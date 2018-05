Andrus Karnau: Tallinna Sadama poliitiline IPO

Tallinna Sadama aktsiast võiks saada majandusminister Kadri Simsoni (Keskerakond) ametiaja suur võit. Seni on majandusministri portfell pakkunud Keskerakonnale ainult kibedaid pille, sest tasuta ühistransport paistab olevat viimaste aastate kõige ebapopulaarsem sotsiaaltoetuste projekt. Samuti on hiidlased suutnud teha iga tõrke eest parvlaevaliikluses vastutavaks Simsoni. Hoogne IPO pühiks kõik need süüdistused hoobilt meelest.