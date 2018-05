Edasi 1984. aastal: hoiame rahu

USA koos oma NATO liitlastega on võtnud jäiga hoiaku ja valmistub enneolematu aktiivsusega uueks sõjaks. Meie edasiliikumise samm on tugev ja meie ülesanne on muuta see veelgi tugevamaks. Ainult nii saame sõjardeid takistada. Tulime täna, et võidu 39. aastapäeva künnisel selle üle üheskoos mõelda.

Vaneminsener sõjaveteran Konstantin Vahtel: «39 aastat rahulikku elu on kätte võidetud miljonite inimelude ja tohutute aineliste varade hävinguga. Maailma ei olnud kerge fašismist päästa, kuid Nõukogudemaa ja rahvas tuli sellega toime. Ja me oleme täna sügavalt veendunud, et rahu on võimalik säilitada. Me ei tohi jääda hetkekski imperialistidest nõrgemaks. Teise maailmasõja ajal kulutas USA vähem vahendeid sõjaks kui praegu. Reagan tahab mängida oma viimset rolli stsenaariumi järgi, mille on koostanud Pentagon.»