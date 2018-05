Peeter Järvelaid: kihelkondlik triipkood riigikultuuris

Võiks öelda, et triipkood on praegu tõesti popp, see triip on leidnud koha meie kunstnikegi loomingus. Mäng triipkoodiga on omamoodi firmamärk Leonhard Lapinile, kelle kunstikatsetused on äratanud suurt huvi näiteks meie põhjanaabrite soomlaste juures.