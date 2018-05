Juhtkiri: #MangToo

Täpselt samamoodi peab end ülal ka inim-isane. Naised on arukad olendid ja emane vaatab, kuidas mees seisab, kuidas end ülal peab. Loomulikult vaatavad nad välimust, rahakotti ja tulevikuperspektiive. Kuid kõige tähtsam on see, mille poolest isane teistest eristub. Selleks on vaja tõsiseid jõupingutusi nagu loomariigiski, see tähendab omakorda aega ja jõudu. Ja selleks on tarvis kulutada ressursse.