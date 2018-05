Kalev Stoicescu: Iraani tuumalepe võib suurendada pingeid Lähis-Idas ja Põhja-Atlandil

President Donald Trump lubas presidendivalimiste kampaania käigus (2016), et USA astub välja mitmest olulisest rahvusvahelisest leppest, mille sõlmis Barack Obama administratsioon.

Iraaniga 2015. aastal sõlmitud «5+1 kokkulepe» oli algusest peale vabariiklastele vastukarva, mistõttu toonane president Obama ja välisminister John Kerry eelistasid poliitilist lepet juriidiliselt siduva lepingu asemel, mille ratifitseerimine USA Kongressis oleks olnud liiga riskantne.

Seega, Iraani tuumalepe kujunes Valge Maja kontekstis – Kongressist mööda minnes – küllalt kergesti sõlmitavaks ja jõustavaks, kuid paraku Trumpi poolt ka sama lihtsalt tühistatavaks. Obama välispoliitilise pärandi nullimine on nüüd praktiliselt jõudmas lõppfaasi.

President Trump püüab veelgi kindlustada vabariiklaste toetust Kongressis. Ta viib järjest ellu varasemaid otsuseid – näiteks kolida USA saatkond Jeruusalemma – ning antud lubadusi – näiteks Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahule antud tõotust, et Iraan ei saa mitte kunagi omada tuumarelva, mis oleks otsene surmaoht juudiriigile.

Trump panustab Lähis-Idas ilmselgelt palju enam Iisraelile ja Saudi Araabiale, kes on häiritud Iraani sõjalisest tegevusest nende naabruses. Süürias on juba toimunud mitu Iisraeli ja Iraani osalusega intsidenti ning Jeemenis käib lausa käsilassõda Iraani ja Saudi Araabia vahel.

Mässuliste käes olev Jeemeni pealinn Sanaa ja selle elanikud on saanud kõige rohkem kannatada riigis möllava sõja tõttu. FOTO: Scanpix

President Trumpi äsjane otsus lõpetada Iraani sanktsioonidest vabastamine, mis on sisuliselt USA ühepoolne 5+1 kokkuleppest taganemine, ei tähenda veel leppe surma, sest ülejäänud osapooled – Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Hiina, Venemaa ja Iraan – on praeguse seisuga lubanud seda jätkuvalt täita.

Küsimus on selles, kas USA kehtestab Iraanile taas sanktsioonid nii, et need puudutavad ka kolmandate osapoolte – sealhulgas Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa – ärisidemeid Iraaniga. See on väga tõenäoline.

Sellisel juhul on USA Euroopa-liitlased sundvaliku ees, sest nad peavad faktiliselt ühinema Trumpi kehtestatava sanktsioonide režiimiga, et mitte kaotada palju enam majandussuhetes Ameerikaga. Siis taganeb aga ka Iraan kokkuleppest.

Parem ilma kui edasi «halva» kokkuleppega?

President Trump on kritiseerinud teravalt Iraani tuumadesarmeerimise kokkulepet, et see on puudulik ega garanteeri Teherani tegelikku ja jäädavat loobumist ambitsioonist tulevikus tuumarelvi luua.

5+1-lepe on muidugi kompromiss, väga erinevate huvidega osapoolte vahel raskelt saavutatud diil. Seda tunnistasid ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel oma hiljutiste visiitide ajal Washingtonis.

Samas, nad ei toetanud Trumpi ideed kokkulepe tühistada ning alustada taas valgelt lehelt, asudes Iraani suhtes jõupositsioonile.

Macron ja Merkel, samuti Suurbritannia peaminister Theresa May eelistavad selgelt edasiminekut olemasoleva kokkuleppe baasil, jõuga ähvardamise asemel diplomaatilisi läbirääkimisi.

Saksa kantsler Angela Merkel, Briti peaminister Theresa May ja Prantsuse president Emmanuel Macron. FOTO: Scanpix

Teisalt, mis on samavõrd oluline aspekt, Trump – kellele Iisrael pakkus viimasel hetkel tuhandeid lehekülgi väidetavat tõendusmaterjali – arvab, et Iraan ei ole 5+1-kokkulepet täitnud, kuigi Euroopa-liitlased on vastupidisel arvamusel.

Paljud välispoliitika vaatlejad kahtlevad, kas president Trumpil on olemas edule suunatud strateegia pärast Iraani tuumaleppest lahti ütlemist.