Peeter Koppel: kodanikupalga koht on muinasjuturaamatus

Huvitav, kas selliste väga intellektuaalsena näivate loosungite esindajad pole kuulnud midagi ettevõtte tulumaksust? Või dividendide maksustamisest? Või sellest, et kohati on need maksustamispõhimõtted ja -määrad juba sellised, et mõnes kohas saame rääkida ettevõtlikkuse karistamisest.

See asjaolu aga on keskkonnas, kus ettevõtlus on see, mis loob maksustatava väärtuse, juba kuidagi tobedavõitu.

Oluline on motivatsioon

Veel üks asi, millest tundub, et kodanikupalga mõistes aru ei saada, on see, et majandus toimib eri motivatsiooniimpulsside kaudu.

Nii julm, kui see ka ei tundu, on motiiv ellujäämise ja seejärel juba elukvaliteedi parandamise nimel töötada ühiskonda edasiviiv jõud.

Olukord, kus mitte midagi tegemine tasub paremini ära kui isegi millegi veidi tegemine, on hea retsept ühiskonna mandumiseks. Töö tegemisel on nimelt lisaks palgale ka muud aspektid.

Töö annab sageli elule teatud tähenduse, sotsiaalse staatuse, oskused, enesearengu ja sõbrad. Töö on eneseteostus, loovus ja selgelt defineeritud vastutus. Tehtud töö ja selle eest saadud töötasu seos on erakordselt oluline ning annab paljude jaoks võimaluse tunnetada end väärtusliku ühiskonna osana. Tehtud töö ja saadud töötasu vahelise seose kaotamine tundub eeltoodut arvestades juba vaat et õelana. Isegi hoolekanderiigi esirinnas rühkinud soomlased on pidanud hakkama seda tasapisi tunnistama.

Muinasjuttude vestmine lükkab vajalikku arutelu edasi

Kodanikupalga ümber vahu keerutamine annab otsustajatele võimaluse rääkida juttu, mis kõigile enam-vähem meeldima peaks. Seda paraku samal ajal, kui peaks arutama, kuidas päriselt kavatsetakse toime tulla sellega, et rahvastik vananeb ning võlakoorma kasvatamise võime on paljuski ammendunud?

Vanem paar puhkusel. FOTO: Scanpix

Samuti annab kodanikupalga üle arutamine võimaluse edasi lükata otsuseid, mis lükkaks «rikkuse loomise masina» uuesti käima, et üllatavalt kiiresti saabuvas tulevikus oleks piisavalt maksutulu selleks, et tsivilisatsiooni traagelniidid hirmuäratava kiirusega katkema ei hakkaks. Seega, kuna kodanikupalgaks pole ressurssi, on tegu muinasjutuga.

Katsed muinasjutte reaalsusega segama hakata ei pruugi aga just hästi lõppeda – seda tõestab ilmekalt ühe jõuluvana meenutava hiljuti 200. sünniaastapäeva tähistanud härra pärand.