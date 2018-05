Mark Serreze kliimasoojenemisest: paistab üha usutavam, et kõik, mis toimub sulavas Arktikas, kajab peagi vastu kogu maakeral

2001. aastal võtsin koos paljude Arktika uurimise eri valdkondade juhtivate teadlastega osa kõikehõlmavast analüüsist, mis võttis ette kõik tõendid muutuste kohta, millega me olime kokku puutunud, ja püüdis neid tõlgendada. Me jõudsime järeldusele, et kuigi osa muutusi, näiteks merejää taandumine, sobivad kokku sellega, mida ennustasid kliimamudelid, ei klappinud sellega sugugi kõik.

Kui täpne olla, siis me tegelikult ei esitanud toona küsimust, kas kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni tõusu mõju peaks ilmnema kõigepealt Arktikas – nagu me küll eeldasime. Seda seisukohta toetasid tõsised teaduslikud argumendid. Küsimus oli selles, kas seda mõju saab juba täheldada. Viimaks sai ja siis juba väga võimsalt. Millalgi 2003. aasta paiku mõistsin, et tõendeid inimese põhjustatud soojenemise kohta on nii tohutult palju, et neid ei ole võimalik eirata, ning asusin ka avalikkust hoiatama selle eest, mida Arktika meile kõigile tõotab.

FOTO: Carlo allegri / Reuters

Oma silm on kuningas

Kliimamuutus jõudis mulle lõplikult pärale siis, kui avastasin, et kaks väikest jäämütsi Kanada Arktikas, mida olin 1982.-1983. aastal noore tudengina uurinud, on sisuliselt kadunud.

Bruce Raup, minu kolleeg riiklikus lume- ja jääandmete keskuses, on suure lahutusvõimega satelliidiandmeid kasutades üritanud kaardistada kõiki maailma liustikke ja jäämütse. See on lakkamatult teisenev eesmärk, sest enamik neist sulab ja kahaneb – mis omakorda aitab kaasa merevee taseme tõusule.

Praegu paistab üha usutavam, et kõik, mis toimub Arktikas, kajab peagi vastu kogu maakeral.

2016. aastal sammusin kord Bruce’i kabinetist mööda ja nägin teda monitori taga kükitamas. Siis palusingi tal neid kaht jäämütsi üle kontrollida. 1980. aastate algul, kui ma neid uurisin, oli suurim ehk nii kahe ja poole kilomeetri laiune. Kaks suve kestnud välitöödel õppisin mõlemast vaat et iga ruutsentimeetrit tundma.

Kui Bruce need üles leidis ja pilti suurendas, olime mõlemad löödud: need olid kahanenud pelgalt jalgpalliväljaku suuruseks. Tänaseks on nad isegi veel väiksemad, pelgalt jäälaigud, mis kahtlemata kaovad täielikult juba mõne aastaga.

Praegu paistab üha usutavam, et kõik, mis toimub Arktikas, kajab peagi vastu kogu maakeral. Arktikas soojenemine võib juba nüüd mõjutada ilma keskmistel laiuskraadidel. Gröönimaa jääkilbi sulamine mõjutab üha enam merevee taseme tõusu. Igikeltsa sulades võib atmosfääri pääseda süsihappegaas ja metaan, mis süvendavad veelgi kliima soojenemist.

Ma mõtlen mõnigi kord, kas nende 1980. aastate algul uuritud väikeste jäämütside jäänused ikka elavad veel ühe suve üle. Teadlasi õpetatakse hindama kõike skepsisega, aga meile, kes me uurime Arktikat, on klaarselge, et käimas on radikaalsed muutused.

Minu kaks jäämütsi on selle loo tillukesed komponendid. Küsimus ei ole enam selles, kas Arktika soojeneb, vaid selles, kui drastilised on muutused ja mida need toovad kaasa tervele meie planeedile.