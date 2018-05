Juhtkiri: õige samm

Kuna konsensus selles küsimuses puudub, on poliitikute sammud selles vallas sageli kaunis ebalevad. Veel kümnendi algul oli valitsusel plaan viia Eesti Energia vähemusosalus börsile, kuid vahetult enne riigikogu valimisi löödi põnnama. Iseenesest asjata, kuna riigiettevõtete vähemusosaluse börsile viimises ei ole midagi halba. Börsil kaubeldavate ettevõtete andmed on avalikud, mis tähendab, et saaksime lahti salastusest ning tagatud oleks läbipaistvus. Riigiettevõtete vähemusosalus börsil aitaks ühtlasi pidurdada pensionifondide raha väljavoolu Eestist. Selle asemel saaks investeerida Eestis asuvatesse ettevõtetesse. Samuti aitab see meie nõrgukesevõitu börsile eluvaimu sisse puhuda ja elavdada kapitalituru arengut, mille poolest me arenenud Euroopa maadest kõvasti maha jääme.

Selles mõttes võib Tallinna Sadama vähemusosaluse viimist börsile tervitada. Negatiivsena võib esile tuua vaid selle, et saadud tulu kavatsetakse kasutada õmblustest käriseva eelarve paikamiseks. Põhimõtteliselt näeme taas olukorda, kus justkui mõistlikud ja õiged institutsionaalsed muudatused viiakse ellu sedavõrd andetult, et need ei too seda kasu, mida teoorias tuua võiksid. Teisi sõnu makstakse kinni ebaefektiivne juhtimine ning valitsuse vead.