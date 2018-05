Vastukaja: vanalinnast ei tohi saada Disneyland!

Põhjusi, miks pidid Kelm ja Sinilind oma tegevuse senises asukohas lõpetama, võib olla mitu. Suhted üürileandjatega, kõrged rendihinnad, mitte just kõige parem ligipääsetavus, naabrite lähedus – kõik see teeb niisuguse asutuse elu vanalinna piirkonnas üpris raskeks. Oluline on aga meeles pidada, mis seltskonda Kelm ja Sinilind kõnetasid, mis elu seal käis.