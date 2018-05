Viivi Luik: töörahu tapamajas

Peaaegu nagu see loosungitemaailma vana ja roostetanud, kuid laialt tuntud ikoon «Töö teeb vabaks! ( Arbeit macht frei!)» või see teine , kulumatu ja pleekimatu punavene ikoon «Kõik inimese heaks, kõik inimese õnne nimel!»

Kuid jätame need ennemuistsed ajad sinna, kus nad on, ja pöördume uuesti sellesinatse veidra töörahu-loosungi juurde tagasi. See oleks päris lõbus loosung, lausa martjuurelik, kui ta ei juhiks mõtteid süngesse suunda ega tekitaks ühte kohatut ja üsna kohutavat küsimust: kas ühegi riigi ükski kodanik tahaks oma valitsust võrrelda tapamajaga, mis vajab töörahu? Teadagi milleks!