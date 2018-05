Ja muidugi laulurahvas. Ja väikerahvas, meid on veidi üle miljoni. Maailmas on kümneid linnu, kuhu me kõik mitu korda ära mahuksime. Aga siin ongi see «aga»: me elasime ja rääkisime oma keelt siin Läänemere ääres juba siis, kui antiikse Rooma esimestele hüttidele laoti õlgkatuseid – nagu sõnastas kord president Lennart Meri. See paiga- ja põlisusetunnetus on meiega kaasas – kus iganes me parasjagu siin laias ilmas ka ei elaks.