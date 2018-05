Keit Kasemets: tugev Euroopa Liit on vaba Eesti tagatis

Taasiseseisvuse 27 aastast poole ehk 14 aastat on Eesti kuulunud EL-i. Liikmeks saamine seati eesmärgiks kohe pärast taasiseseisvumist. Seda väga lihtsal põhjusel, et vaba riik kestaks kauem, kui enne Eesti okupeerimist. Praeguseks on Eesti Euroopaga poliitiliselt ja majanduslikult lõimunud ning see aitab meil loodetavasti veel väga kaua olla iseseisev, demokraatlik ja euroopalikke väärtusi tähtsaks pidav riik.