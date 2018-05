Erkki Bahovski: Marx 200

Kontrafaktuaalne ajalugu on teaduslikust aspektist muidugi mõttetu, kuid et ajaleht ei ole akadeemiline väljaanne, siis nentigem kuivalt, et Marxi tekstid oleksid jäänud vaid kaante vahele, kui poleks olnud reaalseid ajaloolisi sündmusi. Näiteks Saksamaa ühendamist ja sellest tõukunud Esimest maailmasõda. Mõnes mõttes on Marxi tekstide realiseerija hoopis Saksa raudne kantsler Otto von Bismarck, kes ühendas 1871. aastal Saksamaa ja avas tee Esimesele maailmasõjale.