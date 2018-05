Angela Aavik: turvaliselt ohtlik Eurovisioon

Esmaspäeval toimus Eurovisiooni üritustest ilmselt üks väiksemaid – esimese poolfinaali peaproov, kuid see oli esimene üritus, kuhu müüdi pileteid ka publikule. Peaproovi etteastete põhjal annab punktid žürii. Kui seni polnud suurte riigilippudega fännidest tänaval varjugi, oli esmaspäeva õhtul Altice Arenal neid kohal igast rahvusest. Ülevas meeleolus seltskondadel hoidis pilku peal silma järgi ligi sadakond politseinikku. Politseil on siin keelatud kommentaare anda või seisukohti võtta. Seetõttu puudub info, kui töiselt seni politsei jaoks Eurovisiooni melu on möödunud.

Portugali politsei ja turvateenistuse töö on kui õpikust võetud. Ja seda heas mõttes. Olen külastanud mitut suurüritust ning reisinud eri riikides, kuid nii põhjalikku ja hästi organiseeritud turvakontrolli pole minu silm veel varem näinud. Politsei tegutsemine oli operatiivne ja sõbralik, samas ei tehtud allahindlust kellelegi. Ühes rivis oli üles pandud kehaskanner, selle järel seisis politseinik, kes vaatas ja katsus üle kõik isiklikud esemed, kotid, joped ja inimesed. Rõhutamist väärib asjaolu, et kui tavaliselt kipub külastajate läbikatsumine kella möödudes üha pealiskaudsemaks minema, siis siin otsiti läbi iga viimnegi kehakumerus ja nii sadadel külastajatel. Väravate juurest kaasa haaratud pisikesed Eurovisiooni fännilipud painutati läbi, veendumaks, et nendesse pole midagi peidetud. Suured riidest fännilipud katsuti sentimeetri haaval läbi. Seejuures oli kõik väga viisakas – külastajatelt küsiti läbikatsumiseks luba, öeldi «palun» ja «aitäh». Väike asi, kas pole? Ehk just see suhtumine külastajatesse oli põhjus, miks vaatamata pikkadele järjekordadele ja aeganõudvale turvakontrollile polnud turvatelgis ühtegi tüdinud ega vihast nägu. Enne sõu algust korrati tervele saalile üle varuväljapääsude asukohad ning teavitati, et hädaolukorra puhul asub tegutsema nn hädajuhuinstruktor, kes aitab inimestel vastavalt olukorrale käituda. Siin on lihtne tunda end turvaliselt kõrge turvariskiga üritusel.