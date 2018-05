Otseülekanne Alar Laatsi loengult: miks absoluutne monoteism on pea võimatu?

Vaatlusele tulevad küsimused, miks absoluutne monoteism on pea võimatu, miks inimene kipub olema neis usundites jumalanäoline ja miks Jumal inimesenäoline.

Vaba akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab Eesti õppejõude, teadlasi, mõtlejaid ja õppijaid. Akadeemial on valgustuslik eesmärk toetada renessansitüüpi haritlaste kujunemist kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.