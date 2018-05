Postimees 1928. aastal: kinokunstil koolinoortele kahjulik mõju

Kinod kontrolli alla. Haridusministeerium, rõhutades kinode kahjulikku mõju noorsoole ja pidades tarvilikuks leida teid selle kahjuliku mõju kõrvaldamiseks, palub siseministri korraldust, et kõik Eestis avalikule näitamisele tulevad filmid kontrollitaks vastavaes komisjonis ja et komisjoni tegevus niisugustesse oludesse asetataks, et kontroleerimine oleks tegelikult võimalik.