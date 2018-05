Andi Hektor: kokkulepet sõnastades taheti parimat, aga välja kukkus … halvasti

Esiteks, kuidas saab teaduslikult põhjendatud seisukohti «tasakaalustada» ja «koordineerida»? See on ju otsene akadeemilisse vabadusse sekkumine – kui teadlase seisukoht on teaduslikult põhjendatud, siis peab see ka nii jääma.

Teine näide. Kui tehnikaülikooli professor avaldab oma teadusliku seisukoha ja kirjutab arvamuse alla «TTÜ professor», kas see on ülikooli nimel rääkimine või mitte?

Kolmandat punkti nähes tuleb mul kui teadlasel pisar silma. Kuidas saavad meie kallite ülikoolide rektorid endale sellist eksimust lubada! Näib, et kokkuleppe sõnastaja ei ole mõistnud teadusliku meetodi olemust. Aga just ülikoolid peaksid olema institutsioonid, kus mõistetakse teadusliku meetodi ühiskondlikku olemust kõige paremini. Et selgitada, miks see punkt on arusaamatu teadusliku meetodi kontekstis, teeme ühe mõtteeksperimendi.

Oletame et tehnikaülikooli bioloog teeb teadusliku katse ja saab tulemuseks A. Tartu ülikooli bioloog kordab sama katset ja saab tulemuseks hoopis B. Kas me saame neid tulemusi ühtlustada ja kuidas me seda teha võiksime? Muidugi, mõni ametnikuhing võtaks ehk aritmeetilise keskmise, (A + B)/2, aga teadlane teab, et teaduslikke tulemusi ei saa sel moel ühtlustada. Kui tahta midagi ühtlustada, siis saab seda teha näiteks teadusliku katse metoodikaga, eelduste, terminoloogia ja muu sellisega. Kunagi Tartu ülikoolis õppides tehti mulle teadusliku meetodi alused väga selgeks.

Kõige keerulisem juhtum on kokkuleppe neljas punkt. See otseselt küll ei piira akadeemilist vabadust, aga riivab küll. Akadeemilise vabaduse üheks aluseks on printsiip, et kõik akadeemilised arvajad on mingis mõttes võrdsed ja nende hulgas pole võrdsemaid. Näiteks Suurbritannia ülikoolid ei võta teaduslikus arutelus kunagi ülikoolina seisukohti. See oleks sekkumine oma ülikooli teadlaste akadeemilisse arvamusvõrdsusse. Loomulikult võivad sealsed ülikoolid panna kokku spetsialistide töörühmi, et mingit teemat süvitsi uurida. Nende rühmade tulemusi aga ei esitata kunagi kui ülikooli teaduslikku seisukohta, neid esitatakse selle konkreetse töörühma tulemustena. Mulle jääb sügavalt arusaamatuks, miks peab näiteks TÜ kujundama oma seisukoha puidurafineerimistehase või TTÜ selles osas, et maakera on ümmargune. Kui rektorid soovivad, pangu kokku oma ülikooli või ülikoolideülene spetsialistide rühm ja las need räägivad enda eest. Miks on vaja sellele arvamusele juurde ülikooli pitsatit ja rektori allkirja?