Juhtkiri: Taavi Aas, ole mees ja paranda katus ära!

Võib ju pesta põrandat ning sättida seintele rippuma mõned pildid. Kuid katus sellest korda ei saa ning seetõttu on kõik pingutused asjata. Et meie kodu (loe: Tallinna linna) korda saada, on vaja ära parandada katus. See tähendab, hävitada süsteemne korruptsioon. Üks kord võib olla juhus, kaks kokkusattumus, aga kolm on juba seaduspära. See, et Tallinna linnas on viimastel aegadel välja ilmunud põrandaaluseid miljonäre nagu prussakaid põrandaliistu vahelt, ei ole kokkusattumus. Süsteemne korruptsioon on see, kui asjaga on seotud eri võimutasandid ning selle asemel, et üksteisel silma peal hoida, tehakse hoopis üksteisele katet. Just see Tallinnas toimub.