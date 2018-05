Henrik Roonemaa: 19 miljardit muret Facebooki pärast

Meeldetuletuseks: WhatsApp on üle 1,5 miljardi kasutajaga sõnumiäpp, mida ka Eestis ilmselt hästi tuntakse ja mille Facebook 2014. aastal üle 19 miljardi dollari eest ära ostis. See põhjustas tollal tehnoloogiaringkondades väga terava arutelu, miks ikkagi Facebook need miljardid vaid üksikute töötajatega firma eest välja käis ja mis saab edasi.