Juhtkiri: Simsoni alatu nüke

Siiani ei ole Eestis kuulda olnud eksperti, kes ütleks, et tasuta ühistransport on hea mõte. Nii mõnelgi teemat puudutaval nõupidamisel on Simson jäänud asjatundjate vastu vähemusse. Isegi võimuliidu partner Isamaa ja Res Publica Liit on kahelnud selles keskerakondlikus kinnisidees. Ja ometi surus minister riukaliku käiguga oma tahtmise läbi.

Esmaspäevast määrust läbi lugedes tundus algul tõesti, et minister taganeb oma tahtmisest. Ent Simsonile tuli appi maanteeamet. Asutuse juht Priit Sauk kirjutas maakondade ühistranspordikeskuste juhtidele viimaste uudiste valguses kirja. Selles tuleb välja, et kõrge riigiametniku allkirjastatud õigusakti hakatakse tõlgendama ikkagi nii, et muud võimalust ei jää, kui sunnitakse maakondlikel liinidel kehtestama tasuta bussiliiklus.

Neil, kes ministri plaaniga kaasa ei tule, tehakse elu piisavalt kibedaks. Näiteks peavad pileti kehtestamise korral kohalikud omavalitsused hakkama oma eelarvest osa bussisõidukuludest kinni maksma. Samuti jäävad kõik piirkonnad, kes ei rakenda prii sõitu, osast toetusrahast ilma. Samu vahendeid ei tohi aga kasutada liinivõrgu arendamiseks.

Kaos on sellega igatahes tulekul. Nagu kirjutab transpordianalüütik-konsultant Hannes Luts neljapäevases Postimehes: vähe sellest, et kommerts-, valla- ja rongiliinide mõjupiirkonnas elavaid reisijaid koheldakse ebavõrdselt, nüüd tekitatakse samalaadne lõhe veel ka eri piirkondade maakondlikku bussiliiklusesse. Seejuures ei ole see lõhe piirkondade vaba valik, vaid on vältimatu.

Kas Simsoni käitumine on puhas ärapanemine, jäägu igaühe enda otsustada. Ent nagu ütleb ministri otsuses pettunud Pärnumaa ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk: «Mul jääb selline mulje, et on tehtud selline manööver, kus poliitiliselt on kõik korrektne, aga siis ametnike tasandil nullitakse kõik resoluutselt ära ja keegi süüdi ei ole.» Avalikku võimu nii ei teostata. Selline käik ei sobi mitte kuidagi 21. sajandi Eestisse, kus asjad ei pea olema mitte ainult läbinähtavad, vaid ka ausad. Siin lõhnab järjekordse umbusalduse avaldamise vajaduse järele.

Ülepeakaela «tasuta» asjade tegemine teenib üksnes parteilisi propagandistlikke huve. On siililegi selge, et Simsoni alatu nükkega sunnitakse kõiki teisi tõrkuvaid omavalitsusi tasuta ühistransporti kehtestama. Tulemustega hakkab lähenevate valimiste eel kiitlema ei keegi muu kui maksumaksja rahaga mänglev Keskerakond.