Nädala näod. Mitme plaani mees

Mina mäletan Janek Mäggit 1994. aasta suvest Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna sisseastumiskatsetelt. Pealtnäha nohiku moega nooruk hakkas ülikooli peahoone koridoris oma vestlusvooru oodates mulle jutustama, kuidas ta ajateenijana Sõdurilehele kaastööd tegi ja kuidas ta päriselus hoopis tõsiusklik on. See tundus mõneti sürrealistlik kombinatsioon, kuid hilisem elu näitas, et sellel «nohikul» ongi kogu aeg mitu plaani varuks.