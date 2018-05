Postimees 1928. aastal: saladuslik mõrtsukatöö Turu paremas seltskonnas

Juba 1926. aastal maikuul leiti Turu lähedal mererannalt elegantselt riietatud naise surnukeha, mis juba kauemat aega vees oli seisnud. Tehti kindlaks, et see on prl Malkki, kes mõne aja salapäraselt kadunud oli. Mainitud daam omas intiimsuhteid Turus tuntud direktor Lindgreniga ja elas hotel Standartis. Ühel õhtul, kui prl Malkki parajasti end õhtutualetti riietas, et dir Lindgreniga teatri minna, koputati uksele. Sisse astus tundmata mees ja ulatas prl Malkkile kirja. Olles selle läbi lugenud, riietus preili uuesti päeva riietesse ja lahkus ühes mehega. Toas viibinud sõbranna saatis teda kuni ukseni ning nägi, kuidas mõlemad taksiautot võttes pimedasse kadusid. Sestsaadik jäi prl Malkki kuni surnukeha leidmiseni kadunuks.