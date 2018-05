Kaspar Kurve: Riina Sikkut eksib – sünnistusosakondade sulgemine ning väikeasulate surm ei ole sugugi paratamatus

Eilses «Aktuaalses kaameras» väitis vastne tervise- ja tööminister Riina Sikkut, et seoses inimeste üha kasvava kolimisega suurematesse linnadesse jätkub väiksemates asulates sünnitusosakondade kinnipanemine ka tulevikus. See olevat paratamatu ja olevat fakt. Punkt. Nii lihtsalt on.

Aga ei, siinkohal minister paraku eksib, paratamatu on see vaid praeguse lühinägeliku poliitika jätkumisel. Ning praeguse poliitika jätkumine pole sugugi paratamatu, pigem vastupidi, maailma praegune areng soosib vähemalt Eesti puhul seda, et meie väikelinnad ning -asulad alles jääksid ning inimesed ka väljaspool Tallinna ja Tartut saaksid end teostada ning täisväärtuslikku elu elada.

Jah, praegu on fakt on see, et maapiirkonnad tühjenevad inimestest kiiresti. Sellele arengule aitab kaasa ka Riina Sikkuti eelkäija ebaõnnestunud aktsiisipoliitika, mis sunnib väikepoode üksteise võidu uksi sulgema ja vähendab kohalike majanduslikke väljavaateid veelgi. Aga see on kogu loos üks väiksemaid põhjusi ja siinkohal ainult Jevgeni Ossinovskit süüdistada on ilmselgelt liig. Küsimus on selles, kas see on see suund, mida tahame me Eestis näha? Kas me tahame, et meie väikelinnade, -asulate ning külade elanikud on võimaluste puudumise tõttu sunnitud suurlinnadesse kolima?

Loomulikult ei taha ning kõige valem on praegu mõelda, et see protsess on kuidagi paratamatu. Õige küsimus siinkohal on, mida peaks tegema, et elementaarsed teenused, mille alla kuulub ka näiteks sünnitusosakondade olemasolu, maapiirkondadest ei kaoks ja kuidas tekitada olukord, kus eneseteostusvõimalused eksisteeriksid ka väljaspool suuri linnu. On see üldse võimalik? Jah, ning see pole sugugi nii keeruline, kui tundub.

Kas me tahame, et meie väikelinnade, -asulate ning külade elanikud on võimaluste puudumise tõttu sunnitud suurlinnadesse kolima?

Terve 21. sajandi peamine võtmesõna on tehnoloogiline areng. Kas me seda tahame või mitte, ei olegi siinkohal primaarne, sest peatada seda pole võimalik. Oluline on vaid see, et see areng teeniks õiglaselt kõiki, mitte ainult väikest gruppi «eliidist».

Siinkohal ei taha ma kirjutada tehisintellektist ja sellest, kuidas lähiajal tuhanded töökohad kaovad. Esiteks väärib see teema eraldi artiklit, teiseks hüppab välja hunnik inimesi, kes väidavad, et sellekohane hirm on asjatu, sest «industriaalrevolutsiooni ajal räägiti ju sama juttu, aga mitte midagi hullu ei juhtunud». Kõik, kes vähegi teemasse süvenenud on, mõistavad, et tänapäeva tehnoloogiline revolutsioon ning industriaalrevolutsioon on võrreldamatud. Aga las ta selleks korraks jääda.