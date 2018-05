Kaire Uusen: Eesti 200 seisukohad eestivenelaste teemal on ilusad, aga selline «ühine idüll» pole veel võimalik

Manifesti ridade vahele, samuti teades asjaosaliste tausta ja varem avaldatud seisukohti, tuleks pöörata tähelepanu just integratsiooniteemale, sh manifestis mainitud mitmekeelsed koolid ja ettevõtted, teise keele aktsepteerimine eesti keele kõrval. See on õilis soov, aga reaalsuses see veel ei toimi. Kuna keele- ja integratsiooniteema on viimastel aastatel Eestis laia kõlapinda leidnud, tasub eelkõige sellele tähelepanu pöörata.

Põhjus, miks see ei sobi, on enam-vähem sama kui see, miks sakslased tunnevad aastal 2018 endiselt kogu maailma ees süümepiinu ja jätkavad vabandamist, või see, miks taanlased ei taha endiselt saksa keelt rääkida, miks tšehhid, poolakad ja ungarlased ei räägi turistidega vene keelt (ega üldse mingit muud keelt) või miks hollandlased (need, kes ei ole unustanud) ütlevad üle 70 aastat hiljem endiselt oma naabritele sakslastele: «Too mu jalgratas tagasi» jne. Ärme isegi hakka Israelist või kaugematest riikidest ja maailmadest rääkimata.

Ainult kusagil maailma äärealadel või pikalt rahu nautinud heaoluriikide inimesed võivad nagu pingviinid elada eelarvamustevabalt ja siiralt uskudes, et iga inimene soovib naabrile head. Eestlasest sellist pingviini vähemalt lähema 50 aasta jooksul ei saa.

Eestlaste ja venelaste integratsioon uue poliitilise liikumise algatajate soovitud kujul on mõeldav ehk aastatel 2060-70, kui selleks ajaks tõesti selgub, et Vene oht polegi realiseerinud, kui siin elavad vene inimesed on eesti keele sama selgeks saanud nagu vähemusrahvused mõnedes teistes riikides.

Aga mis peamine – kui pole enam elavate hulgas neid, kes elasid üle neljakümnendate-viiekümnendate õudused, kes ise või kelle vanemad viidi Siberisse või surid vangilaagrites. Õnneks on selleks ajaks surnud või rauga vanuses on ka need ehk minuealised, kes mäletavad eredalt nõukogude aega ja oma vanavanemate lugusid, aga kellel on juba ehk üksikuid häid vene taustaga tuttavaid, aga sisemine hääl sunnib ikka olema ettevaatlik.

Seega on ka praeguste keskealiste inimeste hoiak siiski ettevaatlik, sest rumal oleks unustada tehtud ülekohust ning eeldada, et see ei kordu.

Ainult kusagil maailma äärealadel või pikalt rahu nautinud heaoluriikide inimesed võivad nagu pingviinid elada eelarvamustevabalt ja siiralt uskudes, et iga inimene on ikkagi inimene, kes soovib naabrile head.

Pealegi on Eestis tekkinud nagunii juba arvestatav osa inimesi, kes on avalikult öelnud, et Venemaad ei ole mõtet karta, vaid tuleb karta hoopis läänest tulevaid ohte. Vene keel on Eestis praegu rohkem nähtaval kui kogu taasiseseisvusajal. 1988. aastal oleks see mõte olnud ulmevaldkonnast. Kellel on õigus, näitab aeg, aga teha olematuks eestlaste kannatusi või sundida neid vägisi unustama, kahjuks ei saa.