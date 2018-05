Õpetajate Lehes sel reedel: mis teeb lugemise õpilastele vastikuks?

Eesti noored said mängukogemusi

Milliseid erialasid õpetatakse erivajadusega noortele ja kas nad leiavad tööd?

Üle-eestiline infomess HEVI tõi kokku haridusliku erivajadusega õppijad ja kutsekoolid. Õpetajatega vesteldes selgus, et piirkonniti ja erialati töölesaamise võimalus erineb. Lapsevanemad tõid välja, et õpetatavate erialade valik on äärmiselt piiratud ja kohati erialad dubleerivad üksteist. Ühtlasi tõdeti, et tööandja pole veel valmis vähenenud töövõimega inimesi tööle võtma.