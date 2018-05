Lundi rajatavast kiirguskeskusest saab ka Eesti teadlaste superlabor

Kui Malmö on Rootsi lõunapoolseima maakonna Skåne muskel, siis maakonna aju on Lund. Võib-olla on see ka üks põhjusi, miks elu siin võrreldes Malmöga kohalike arust üsna rahulik on. Linna saab suuruselt võrrelda Tartuga, ent sel on parem asend – Kopenhaageni külje all.