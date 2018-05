Juhtkiri: kinnas läks lendu

Uue erakonna loomise jutt käib peaaegu alati riigikogu valimistega kaasas. See on mitmel põhjusel loomulik. Igal suuremal erakonnal on oma püsiv toetajaskond, ent umbes kolmandiku ulatuses elektoraadist on hääled eri põhjustel liikvel. Osa valijast on pettunud oma eelmises valikus või eelmistes valikutes. Ent küllap on neidki, kes annavadki oma hääle meelsasti uuele jõule. Teatud osa inimesi ei talu ju omaenese eluski kuigivõrd rutiini, vaid on pidevalt avatud muutustele, õieti lausa otsivad neid.