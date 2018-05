Gervase Phillips: antisemitismi kui ajaloo vanima vihkamise juured püsivad veel tänagi

Kristuse tapjad

Justinus vastas sellele, et juudi õiguslikud nõuded kehtivad ainult juutidele ja jumal on need kehtestanud neile karistusena. Ta tunnistas küll võimalust, et ka juut saab pälvida lunastuse, aga väitis Tryphonusele, et Vana Testamendi kehtivus on õigupoolest läbi: «Te peate mõistma, et varem teie rahvale jagatud [jumala soosingu annid] on nüüd üle antud meile.» Ajal, mil judaismi ja kristluse erinevus oli veel hägune ja konkureerivad sektid võistlesid usklike pärast, taotles Justinus, et ristiusku pöördujad ei peaks järgima toorat – kui nad muidugi puhtalt judaismi omaks ei võta.