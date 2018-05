Kristi Raik: Euroopa suveräänsus Prantsusmaa juhtimisel

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on tõusnud Euroopa kõige silmapaistvamaks juhiks. Nii möödunud nädalal Washingtonis kui ka ülemöödunud nädalal europarlamendis esines ta Euroopa ja kogu liberaalse maailma eestkostjana. Macron paistab silma oma Euroopa-meelsusega, kuid ei maksa unustada, et eelkõige on ta siiski Prantsusmaa president. Ta on rääkinud palju Euroopa suveräänsuse tugevdamisest, kuid ilmselt ei soovi ta kahandada rahvuslikku suveräänsust.